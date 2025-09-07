Fête des peintres à Rochetaillée 24ème édition place du Château Saint-Étienne

Fête des peintres à Rochetaillée 24ème édition place du Château Saint-Étienne dimanche 7 septembre 2025.

Fête des peintres à Rochetaillée 24ème édition place du Château Galerie d’Art l’Echauguette et dans les rues du village Saint-Étienne Loire

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Exposition vente concours de peintures.

Le temps d’une journée, 100 d’artistes passionnés et passionnants vous feront partager les secrets de leur art.

Venez les découvrir !

Invités d’honneur Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle

place du Château Galerie d’Art l’Echauguette et dans les rues du village

Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 93 81 30

English :

Exhibition sale painting competition.

For one day, 100 passionate artists will share the secrets of their art with you.

Come and discover them!

Guests of honor: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle

German :

Ausstellung Verkauf Wettbewerb von Gemälden.

Einen Tag lang werden Sie von 100 leidenschaftlichen und begeisternden Künstlern in die Geheimnisse ihrer Kunst eingeweiht.

Kommen Sie und entdecken Sie sie!

Ehrengäste: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle

Italiano :

Mostra vendita concorso di pittura.

Per un giorno, 100 artisti appassionati condivideranno con voi i segreti della loro arte.

Venite a scoprirli!

Ospiti d’onore: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle

Espanol :

Exposición venta concurso de pintura.

Durante un día, 100 artistas apasionados compartirán con usted los secretos de su arte.

¡Venga a descubrirlos!

Invitados de honor: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle

L’événement Fête des peintres à Rochetaillée 24ème édition Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-05-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès