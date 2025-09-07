Fête des peintres à Rochetaillée 24ème édition place du Château Saint-Étienne
Début : Dimanche 2025-09-07
Exposition vente concours de peintures.
Le temps d’une journée, 100 d’artistes passionnés et passionnants vous feront partager les secrets de leur art.
Venez les découvrir !
Invités d’honneur Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle
place du Château Galerie d’Art l’Echauguette et dans les rues du village
Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 93 81 30
English :
Exhibition sale painting competition.
For one day, 100 passionate artists will share the secrets of their art with you.
Come and discover them!
Guests of honor: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle
German :
Ausstellung Verkauf Wettbewerb von Gemälden.
Einen Tag lang werden Sie von 100 leidenschaftlichen und begeisternden Künstlern in die Geheimnisse ihrer Kunst eingeweiht.
Kommen Sie und entdecken Sie sie!
Ehrengäste: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle
Italiano :
Mostra vendita concorso di pittura.
Per un giorno, 100 artisti appassionati condivideranno con voi i segreti della loro arte.
Venite a scoprirli!
Ospiti d’onore: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle
Espanol :
Exposición venta concurso de pintura.
Durante un día, 100 artistas apasionados compartirán con usted los secretos de su arte.
¡Venga a descubrirlos!
Invitados de honor: Martine JOLIT, Umberto Rossini, Muriel Mougeolle
