Informations pratiques

Pujo-le-Plan

Fête des peintres

Salle des Fêtes Pujo-le-Plan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Laissez parler votre créativité lors de la Fête des Peintres de Pujo-le-Plan ! Le village s’anime sous le signe des couleurs et des passions. Organisé par le Comité des Fêtes, cet événement chaleureux vous propose de vivre l’art en direct au fil d’expositions captivantes, d’ateliers créatifs pour petits et grands ainsi que de belles rencontres avec des artistes passionnés.

Les jeunes talents sont tout particulièrement mis à l’honneur avec un grand concours de dessin et de peinture, ouvert aux enfants de 16h à 17h30 à la Salle des Fêtes. Un kit de peinture sera d’ailleurs offert à tous les petits artistes participants ! La journée s’achèvera dans la convivialité avec la remise des prix et la proclamation des résultats dès 18h.

Pensez à vous inscrire avant le 17 Août ! Un rendez-vous artistique et familial à ne pas manquer ! .

Salle des Fêtes Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 43 12 04

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English : Fête des peintres

L’événement Fête des peintres Pujo-le-Plan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Landes d’Armagnac