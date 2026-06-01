Eugénie-les-Bains

Fête des pères à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin à midi Fête des pères

Menu à 32€ Côte de boeuf à la plancha sur résa au 06 64 45 43 09 .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09

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English : Fête des pères à la Maison Madeline

L’événement Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie