Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains
Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Eugénie-les-Bains
Fête des pères à la Maison Madeline
Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin à midi Fête des pères
Menu à 32€ Côte de boeuf à la plancha sur résa au 06 64 45 43 09 .
Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09
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English : Fête des pères à la Maison Madeline
L’événement Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie
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