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Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Maison Madeline

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Fête des pères à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dimanche 21 juin à midi Fête des pères
Menu à 32€ Côte de boeuf à la plancha sur résa au 06 64 45 43 09   .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09 

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English : Fête des pères à la Maison Madeline

L’événement Fête des pères à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie

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