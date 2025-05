Fête des pères à St Jo – Maison St Joseph Allex, 14 juin 2025 14:30, Allex.

Drôme

Fête des pères à St Jo Maison St Joseph 4, montée de la butte Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:30:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Venez fêter les papas dans le parc de St Joseph ! Au programme ateliers de cadeaux pour papa, spectacle de magie, musique africaine, messe en plein air, bal folk !

Maison St Joseph 4, montée de la butte

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 72 00 contact@stjoseph-allex.org

English :

Come and celebrate dads in St Joseph’s park! On the program: gift workshops for dads, magic show, African music, open-air mass, folk ball!

German :

Feiern Sie die Papas im Park von St. Joseph! Auf dem Programm stehen Workshops für Geschenke für Papas, eine Zaubershow, afrikanische Musik, eine Messe unter freiem Himmel und ein Folk-Ball!

Italiano :

Venite a festeggiare i papà nel parco di San Giuseppe! In programma: laboratori di regali per papà, spettacolo di magia, musica africana, messa all’aperto, danza popolare!

Espanol :

¡Ven a celebrar a los papás en el parque de San José! En el programa: talleres de regalos para papás, espectáculo de magia, música africana, misa al aire libre, ¡baile folclórico!

L’événement Fête des pères à St Jo Allex a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme