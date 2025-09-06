Fête des Pilanthropes Les Pilles

Fête des Pilanthropes

9 Grande Rue Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Fête des Philanthropes 2025 avec la participation des Affronautes avec Zayit Klezko et Tuff Kong Hifi.

Buvette et Food Trucks sur le site.

9 Grande Rue Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 68 lespilanthropes@gmail.com

English :

Fête des Philanthropes 2025 with Les Affronautes featuring Zayit Klezko and Tuff Kong Hifi.

Refreshment bar and food trucks on site.

German :

Philanthropenfest 2025 unter Beteiligung der Affronauten mit Zayit Klezko und Tuff Kong Hifi.

Getränkeausschank und Food Trucks auf dem Gelände.

Italiano :

Festa dei Filantropi 2025 con la partecipazione di Les Affronautes con Zayit Klezko e Tuff Kong Hifi.

Bar e food truck sul posto.

Espanol :

Fiesta de los Filántropos 2025 con la participación de Les Affronautes con Zayit Klezko y Tuff Kong Hifi.

Bar de refrescos y food trucks in situ.

L’événement Fête des Pilanthropes Les Pilles a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale