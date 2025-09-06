Fête des Pilanthropes Les Pilles
Fête des Pilanthropes Les Pilles samedi 6 septembre 2025.
Fête des Pilanthropes
9 Grande Rue Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Fête des Philanthropes 2025 avec la participation des Affronautes avec Zayit Klezko et Tuff Kong Hifi.
Buvette et Food Trucks sur le site.
.
9 Grande Rue Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 68 lespilanthropes@gmail.com
English :
Fête des Philanthropes 2025 with Les Affronautes featuring Zayit Klezko and Tuff Kong Hifi.
Refreshment bar and food trucks on site.
German :
Philanthropenfest 2025 unter Beteiligung der Affronauten mit Zayit Klezko und Tuff Kong Hifi.
Getränkeausschank und Food Trucks auf dem Gelände.
Italiano :
Festa dei Filantropi 2025 con la partecipazione di Les Affronautes con Zayit Klezko e Tuff Kong Hifi.
Bar e food truck sul posto.
Espanol :
Fiesta de los Filántropos 2025 con la participación de Les Affronautes con Zayit Klezko y Tuff Kong Hifi.
Bar de refrescos y food trucks in situ.
L’événement Fête des Pilanthropes Les Pilles a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale