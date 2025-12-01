Fête des Places Montmeyran
Fête des Places Montmeyran samedi 13 décembre 2025.
Fête des Places
centre du Village Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Comme chaque année, la commune vous invite à partager un moment magique et convivial au cœur du village pour célébrer l’arrivée des fêtes de fin d’année.
.
centre du Village Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr
English :
As every year, the commune invites you to share a magical and convivial moment in the heart of the village to celebrate the arrival of the festive season.
L’événement Fête des Places Montmeyran a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme