Fête des Places

centre du Village Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Comme chaque année, la commune vous invite à partager un moment magique et convivial au cœur du village pour célébrer l’arrivée des fêtes de fin d’année.

.

centre du Village Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 30 26 mairie@montmeyran.fr

English :

As every year, the commune invites you to share a magical and convivial moment in the heart of the village to celebrate the arrival of the festive season.

L’événement Fête des Places Montmeyran a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme