Pour sa 24ème édition, la Fête des Plantes de Calmont vous propose un programme encore plus festif et de nombreuses nouveautés !

Vente de plantes rares et de collection, artisanat et ateliers vous attendent !

Voici un aperçu des exposants et animations

Des producteurs exposants plantes aromatiques, plants de légumes, cactées, plantes grimpantes, rosiers, rosiers anciens, arbres et arbustes, vivaces, rhizomes, bulbes de pleine terre et agapanthes… – Des artisans autour du jardin outillage de jardin, ferronneries, déco en zinc, poteries décoratives, bijoux en graines, miels et dérivés, spiruline, safran et douceurs safranées, huiles essentielles et tisanes… -Des expositions, concerts et visite du village sortie botanique, expo d’outils anciens, chorale etc.

De quoi se « requinquer » pendant ou après la session shopping et découverte autour de la buvette. .

English :

For its 24th edition, the Fête des Plantes de Calmont offers you an even more festive program and a host of new features!

Sale of rare and collectible plants, crafts and workshops await you!

German :

Für seine 24. Ausgabe bietet Ihnen das Pflanzenfest von Calmont ein noch festlicheres Programm und zahlreiche Neuheiten!

Verkauf von seltenen Pflanzen und Sammlerstücken, Kunsthandwerk und Workshops warten auf Sie!

Italiano :

Per la sua 24a edizione, il Festival delle Piante di Calmont propone un programma ancora più festoso e una serie di novità!

Vendita di piante rare e da collezione, artigianato e laboratori vi aspettano!

Espanol :

En su 24ª edición, la Fiesta de las Plantas de Calmont propone un programa aún más festivo y numerosas novedades

¡Venta de plantas raras y de colección, artesanía y talleres le esperan!

