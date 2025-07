Fête des Plantes à La Maladrerie Saint Lazare La Maladrerie Saint Lazare La Crèche

Fête des Plantes à La Maladrerie Saint Lazare La Maladrerie Saint Lazare La Crèche 12 – 14 septembre 3 €

La Maladrerie Saint Lazare de Beauvais célèbre la nature avec sa Fête des Plantes 2025 « Un rendez-vous pour les passionnés « 12 ,13 et 14 septembre 2025

Plus de 6O exposants, pépiniéristes, horticulteurs et artisans d’art sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs produits seront présents.

Cet événement incontournable pour les amateurs de jardinage et de patrimoine transformera le cadre médiéval exceptionnel de la Maladrerie en un véritable paradis le temps du week-end du 12 au 14 septembre 2025.

La Maladrerie Sant Lazare est un ensemble architectural unique du XII et XIII e siècle , témoignage exceptionnel de l’architecture hospitalière du Moyen Age.

Son jardin d’inspiration médiévale , crée en 2009 reproduit la structure et l’esprit des jardins du Moyen Âge avec ses carrés de plantes médicinales, aromatiques et potagères

Les visiteurs pourront flâner au cœur des jardins et découvrir une large variété de plantes, fleurs, arbustes ainsi que des créations artisanales en lien avec le jardinage et la nature.

Au programme de cette édition :

• Marché aux Plantes : Découverte et acquisition de plantes rares, aromatiques, médicinales , vivaces, graminées, bulbes d’automne

• Ateliers pratiques : Démonstrations de techniques de jardinage, rempotage d’orchidées

• Atelier sensoriel jeune public « Le jardin des sons », une fois dans le week-end ( samedi ou dimanche) durée2 heures, qui débutera par une visite du jardin médiéval, puis fabrication d’un carillon que chaque personne pourra remporter chez soi.

• A découvrir

L’ Exposition « Au(x) fil(s) du temps «

Cette année la Maladrerie a choisi d’ancrer son projet dans un dialogue sensible entre arts, sciences et savoir -faire d’excellence dans un écho aux 800 ans de la Cathédrale de Beauvais.

Ces gestes d’excellence pour réuniront 3 artistes au cœur de la grange médiévale

Les visiteurs pourront découvrir et admirer le travail minutieux proposé par Stéphanie Cailleau autour du design de robes végétales, celui d’Isabelle Leourier autours de ces voluptueuses sculptures en textiles le tout mis subtilement en image par Isabelle Chapuis.

A travers leurs oeuvres qui interrogent le monde de la mode, le corps et le vivant, ces trois créatrices exploreront le lien entre l’éphémère et la durabilité des matériaux, tissant des liens entre patrimoine, mémoire et création contemporaine

Informations Pratiques

Entrée 3 € gratuité pour les moins de 18 ans

Lieu Maladrerie Saint Lazare

203 rue de Paris

600000 Beauvais

Horaires 10H00 à 19H00

Accès Parking gratuit à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

https://maladrerie.fr/

La Maladrerie Saint Lazare 203, route de Paris