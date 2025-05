Fête des plantes à l’Îlot du Lavoir – Îlot du Lavoir Cahors, 28 mai 2025 10:00, Cahors.

Lot

Fête des plantes à l’Îlot du Lavoir Îlot du Lavoir 354 rue nationale Cahors Lot

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-05-28 15:00:00

2025-05-28

Une proposition artistique et festive de la Cie Les Ours Solaires produite par Babel-Gum, dans le cadre de l’installation du pôle intergénérationnel à l’Îlot du Lavoir.

Rendez-vous le mercredi 28 mai pour profiter d’un spectacle/pique-nique, d’une sieste électro-végétale, d’un atelier de confection végétal et d’un troc de plantes !

N’oubliez pas de ramener votre repas pour partager un moment convivial et artistique !

En raison de la jauge limité pour le spectacle de 12h30 (200 personnes), nous vous invitons à réserver gratuitement votre place auprès des Espaces Sociaux et Citoyens de la Ville de Cahors au 09 75 96 16 92 ou directement dans leurs locaux !

La Fête des Plantes est organisée par les habitant.e.s du quartier des Badernes, l’Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors, le Foyer du Petit Mot.

En partenariats avec les Services Espaces Verts, la ville de Cahors, les librairies Calligramme et La Fourmi Rouge, la fleuriste Zeste, le Département du Lot, Cahors Juin Jardins.

Îlot du Lavoir 354 rue nationale

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 9 75 96 16 92

English :

An artistic and festive proposal by Cie Les Ours Solaires, produced by Babel-Gum, as part of the installation of the intergenerational center at Îlot du Lavoir.

Join us on Wednesday May 28 for a show/picnic, an electro-vegetal siesta, a plant-making workshop and a plant swap!??

Don’t forget to bring your lunch to share a convivial and artistic moment!

Due to the limited capacity for the 12:30 pm show (200 people), we invite you to reserve your place free of charge with the Espaces Sociaux et Citoyens de la Ville de Cahors on 09 75 96 16 92 or directly at their offices!??

The Fête des Plantes is organized by the residents of the Badernes district, the Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors and the Foyer du Petit Mot.

In partnership with the Services Espaces Verts, the city of Cahors, the bookshops Calligramme and La Fourmi Rouge, the florist Zeste, the Département du Lot, Cahors Juin Jardins.

German :

Ein künstlerischer und festlicher Vorschlag der Cie Les Ours Solaires, produziert von Babel-Gum, im Rahmen der Einrichtung des generationsübergreifenden Zentrums auf der Îlot du Lavoir.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 28. Mai, um ein Schauspiel/Picknick, eine elektro-vegetabile Siesta, einen Workshop zur Herstellung von Pflanzen und einen Pflanzentauschhandel zu genießen!?

Vergessen Sie nicht, Ihr Essen mitzubringen, um einen geselligen und künstlerischen Moment zu teilen!

Da die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung um 12.30 Uhr begrenzt ist (200 Personen), bitten wir Sie, Ihren Platz kostenlos bei den Espaces Sociaux et Citoyens der Stadt Cahors unter der Telefonnummer 09 75 96 16 92 oder direkt in deren Räumlichkeiten zu reservieren!

Die Fête des Plantes wird von den Bewohnern des Viertels Badernes, dem Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors und dem Foyer du Petit Mot organisiert.

In Partnerschaft mit den Services Espaces Verts, der Stadt Cahors, den Buchhandlungen Calligramme und La Fourmi Rouge, dem Blumenladen Zeste, dem Département Lot und Cahors Juin Jardins.

Italiano :

Una performance artistica e festosa della compagnia Les Ours Solaires, prodotta da Babel-Gum, nell’ambito dell’installazione del centro intergenerazionale dell’Îlot du Lavoir.

Unitevi a noi mercoledì 28 maggio per uno spettacolo/picnic, una siesta elettro-pianta, un laboratorio di creazione di piante e uno scambio di piante!

Non dimenticate di portare il vostro pranzo per condividere un momento conviviale e artistico!

A causa della capienza limitata per lo spettacolo delle 12.30 (200 persone), vi invitiamo a prenotare gratuitamente il vostro posto presso gli Espaces Sociaux et Citoyens de la Ville de Cahors al numero 09 75 96 16 92 o direttamente presso i loro uffici

La Fête des Plantes è organizzata dagli abitanti del quartiere di Badernes, dall’Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors e dal Foyer du Petit Mot.

In collaborazione con i Services Espaces Verts, la città di Cahors, le librerie Calligramme e La Fourmi Rouge, il fiorista Zeste, il Département du Lot e Cahors Juin Jardins.

Espanol :

Espectáculo artístico y festivo de la compañía Les Ours Solaires, producido por Babel-Gum, en el marco de la instalación del centro intergeneracional del Îlot du Lavoir.

Únase a nosotros el miércoles 28 de mayo para disfrutar de un espectáculo/picnic, una siesta electrovegetal, un taller de fabricación de plantas y un intercambio de plantas

No olvide traer su almuerzo para compartir un momento artístico y de convivencia

Debido al aforo limitado para el espectáculo de las 12.30 h (200 personas), le invitamos a reservar su plaza gratuitamente en los Espaces Sociaux et Citoyens de la Ville de Cahors, en el teléfono 09 75 96 16 92 o directamente en sus oficinas

La Fête des Plantes está organizada por los vecinos del barrio de Badernes, el Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors y el Foyer du Petit Mot.

En colaboración con los Servicios Espacios Verdes, la ciudad de Cahors, las librerías Calligramme y La Fourmi Rouge, la floristería Zeste, el Departamento del Lot y Cahors Juin Jardins.

