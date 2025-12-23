Fête des plantes à Montjean-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

Fête des plantes à Montjean-sur-Loire

Bienvenue à la fête des plantes à Montjean-sur-Loire sur la parcours de La Loire à Vélo !

Particuliers, venez échanger vos plants, semences et conseils.

Au programme:

– Troc de plantes et vente de végétaux

– Animations en lien avec le jardinage

– Balades découvertes des plantes lors de cueillettes en bord de Loire

– Cuisine de plantes sauvages

– Balades en poneys

– Exposants, musique, jeux et ateliers

– Restauration et buvette sur place .

MONTJEAN-SUR-LOIRE Les Lucettes Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 88 24 50 fetedesplantesmontjean@gmail.com

English :

Welcome to the fête des plantes in Montjean-sur-Loire on the route of La Loire à Vélo!

