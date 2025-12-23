Fête des plantes à Montjean-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire
Bienvenue à la fête des plantes à Montjean-sur-Loire sur la parcours de La Loire à Vélo !
Particuliers, venez échanger vos plants, semences et conseils.
Au programme:
– Troc de plantes et vente de végétaux
– Animations en lien avec le jardinage
– Balades découvertes des plantes lors de cueillettes en bord de Loire
– Cuisine de plantes sauvages
– Balades en poneys
– Exposants, musique, jeux et ateliers
– Restauration et buvette sur place .
MONTJEAN-SUR-LOIRE Les Lucettes Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 88 24 50 fetedesplantesmontjean@gmail.com
English :
Welcome to the fête des plantes in Montjean-sur-Loire on the route of La Loire à Vélo!
