Fête des plantes à Pompadour Arnac-Pompadour samedi 3 mai 2025.
hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-05-03
fin : 2025-05-04
2025-05-03 2025-09-20
Fête des plantes organisée par « Les Jardins de la Marquise ». Retrouvez de nombreux exposants de plantes et de décoration de jardin. Démonstrations, art floral…
Conférence à 15h
– le samedi 03 mai Régine Rossi Lagorce L’importance du jardin pour se nourrir,
– le dimanche 04 mai Oliver Ton Travail de l’osier, de la culture à la création.
Jeux pour enfants.
Buvette et food-trucks sur place. .
hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 94 33 lesjardinsdelamarquise19@outlook.fr
