Fête des plantes à Pompadour Arnac-Pompadour samedi 3 mai 2025.

hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2025-05-03

fin : 2025-05-04

2025-05-03 2025-09-20

Fête des plantes organisée par « Les Jardins de la Marquise ». Retrouvez de nombreux exposants de plantes et de décoration de jardin. Démonstrations, art floral…

Conférence à 15h

– le samedi 03 mai Régine Rossi Lagorce L’importance du jardin pour se nourrir,

– le dimanche 04 mai Oliver Ton Travail de l’osier, de la culture à la création.

Jeux pour enfants.

Buvette et food-trucks sur place. .

hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 94 33 lesjardinsdelamarquise19@outlook.fr

