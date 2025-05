Fête des Plantes au Lycée agricole Daniel Brottier – Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye, 18 mai 2025 10:00, Bouaye.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Renseignements : 02 40 32 51 90 ou lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org Tout public, Jeune Public

En partenariat avec le festival des 48h de l’agriculture urbaine, Le lycée agricole Daniel Brottier Apprentis d’Auteuil organise le dimanche 18 mai 2025 la 2e édition de la Fête des Plantes à Bouaye. Au programme, de 10h à 18h :Vente de plantes : découvrez une large sélection de plantes d’intérieur, de jardin, légumes, et bien plus encore !Produits locaux : dégustez et offrez nos conserves, tisanes, miels, confitures et autres délices faits maison.Visite des serres maraîchères : plongez dans l’univers de nos serres et de nos massifs jardiniers.Restauration sur place : profitez de nos différents stands.Animations pour enfants : des activités ludiques pour les plus jeunes.Balades à poney : offrez à vos enfants une promenade inoubliable à dos de poney.Loterie des jardiniers : tentez votre chance et remportez de superbes lots !Atelier vannerie : initiez vous à l’art de la vannerie et repartez avec vos créations (places limitées).

Lycée agricole Daniel Brottier Bouaye 44830

02 40 32 51 90 https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/ lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org https://danielbrottier.apprentis-auteuil.org/fete-des-plantes-le-dimanche-18-mai-2025-au-lycee-agricole-daniel-brottier-a-bouaye/