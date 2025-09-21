FÊTE DES PLANTES BOHÈMES Le Caylar

Un dimanche festif autour des plantes avec un marché de producteurs, des stands associatifs, une exposition photo, des balades botaniques, animations et petite restauration sur place.

Le collectif Plantes Bohèmes vous donne rendez-vous pour la deuxième édition de la fête des Plantes Bohèmes le dimanche 21 septembre prochain !

Au programme un marché paysan (productrices de plantes aromatiques et médicinales du collectif plantes bohèmes, producteurs et artisans locaux…), des stands associatifs autour des plantes et de la biodiversité, une exposition photo autour du métier et de nombreuses animations tout au long de la journée balade botanique, atelier confection de tisane, escape game autour des plantes médicinales.

Une petite restauration et des boissons sont proposées sur place pour profiter de la journée et prendre le temps !

Toutes les animations et ateliers sont à prix libre. .

Rue de la Lavogne Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 77 27 74 26 zuccali.agnes@gmail.com

English :

A festive plant Sunday with a farmers’ market, association stalls, photo exhibition, botanical walks, entertainment and light refreshments on site.

German :

Ein festlicher Sonntag rund um Pflanzen mit einem Bauernmarkt, Vereinsständen, einer Fotoausstellung, botanischen Spaziergängen, Animationen und kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Una domenica di festa intorno alle piante, con un mercato agricolo, bancarelle di associazioni, una mostra fotografica, passeggiate botaniche, intrattenimento e spuntini in loco.

Espanol :

Un domingo festivo en torno a las plantas, con un mercado de agricultores, puestos de asociaciones, una exposición fotográfica, paseos botánicos, animaciones y aperitivos in situ.

