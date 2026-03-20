Fête des plantes

Square Cardot Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Fleuristes, pépiniéristes et horticulteurs locaux seront au rendez-vous pour vous prodiguer leurs meilleurs conseils et vous aider à dénicher les plus belles plantes pour sublimer votre jardin. Ce grand marché aux fleurs mettra également à l’honneur les produits du terroir liés à la terre et à la nature, pour une immersion complète dans le monde du végétal. Un moment de convivialité et de partage à ne pas manquer ! Repartez avec tout ce dont vous avez besoin pour faire fleurir vos espaces verts et cultiver votre passion.Restauration sur place pour savourer une pause gourmande au cœur de l’événement.

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Square Cardot Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

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English :

Local florists, nurserymen and horticulturists will be on hand to offer their best advice and help you find the most beautiful plants to enhance your garden. This major flower market will also feature local products linked to the earth and nature, for a complete immersion in the world of plants. A moment of conviviality and sharing not to be missed! Come away with everything you need to make your green spaces bloom and cultivate your passion.on-site catering for a gourmet break at the heart of the event.

L’événement Fête des plantes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme