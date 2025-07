Fête des Plantes d’Automne de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Fête des Plantes d’Automne de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard vendredi 26 septembre 2025.

Fête des Plantes d’Automne de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 26 – 28 septembre Tarif normal : 15€ – Tarif réduit : 12€* -Gratuit jusqu’à 18 ans. Pass « 2 jours » : 20€. *Paysagistes, membres de Sociétés et d’Écoles d’Horticulture, familles nombreuses, personnes handicapées, groupes de +15 pers. sur réservation préalable uniquement.

Couleurs d’automne et merveilles végétales : la Fête des Plantes vous donne rendez-vous à Saint-Jean !

Du 26 au 28 septembre 2025, le Château de Saint-Jean de Beauregard (Essonne) ouvre à nouveau ses portes pour accueillir la Fête des Plantes d’Automne, événement phare de tous les passionnés de jardin. Plus de 200 exposants, parmi les meilleurs pépiniéristes producteurs européens et artisans du monde végétal, seront présents pour faire découvrir une incroyable diversité de plantes, d’outils, et de créations. Un moment d’exception pour enrichir son jardin ou simplement s’émerveiller face à la beauté du végétal.

Ici le jardin n’est pas un décor mais un univers vivant, vibrant, fait de passion et de partage. Les visiteurs, qu’ils soient amateurs éclairés ou simples curieux, pourront échanger avec des professionnels passionnés, recueillir des conseils personnalisés, et repartir avec des plantes rares, adaptées à leurs envies et à leur environnement. Plus qu’un marché, c’est un rendez-vous chaleureux, une fête où l’on cultive les liens autant que les fleurs.

Cette année, le thème met à l’honneur les plantes couvre-sol, véritables alliées du jardinier. Esthétiques, résistantes, écologiques, elles habillent le sol, limitent les mauvaises herbes, retiennent l’humidité et réduisent l’entretien. Des vivaces tapissantes aux fougères d’ombre, en passant par les petits arbustes rampants et florifères, les exposants dévoileront leurs plus belles variétés, sélectionnées pour leurs qualités décoratives et leur utilité au jardin. Une belle occasion de repenser la structure de ses massifs et d’allier le beau à l’utile.

Pendant trois jours, le Château vibrera au rythme de la nature. Animations pour petits et grands, ateliers autour du végétal, conférences, rencontres avec des spécialistes, sans oublier la remise des Prix et Trophées qui distingue les plantes les plus remarquables de l’édition ainsi que le plus beau de l’art de vivre au jardin.

Envie de nature, d’inspiration et de trésors botaniques ? Venez vivre l’automne autrement au Château de Saint-Jean de Beauregard, à seulement 30 km au sud de Paris.

ADRESSE :

Château de Saint-Jean de Beauregard – Rue du Château

91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

SERVICES

– Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B, 1er départ à 9h30 d’Orsay puis rotation de deux véhicules toute la journée, départs toutes les 20 min environ)

– Restauration possible sur place (restauration assise ou à emporter)

– Consigne plantes gratuite

– Transport de plantes : navettes gratuites pour le transport des achats lourds et volumineux jusqu’à la grille d’entrée. Départs près de la consigne et devant le stand Saint-Jean

– Livraisons à domicile sur devis

– Chiens tenus en laisse acceptés

ACCÈS

Accès simple et rapide aux portes de Paris

En Essonne, à 30 min au sud de Paris, N118 ou A10 sortie « Les Ulis »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:00:00.000+02:00

1

https://billetterie.festik.net/chateaudesaintjeandebeauregard/

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne