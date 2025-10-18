Fête des plantes d’automne Abbaye Pontigny Pontigny

Fête des plantes d’automne

Abbaye Pontigny 1 Avenue de l'Abbaye Pontigny Yonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:30:00

2025-10-18

Marie et les Bonnes Herbes proposent une vente exceptionnelle de plants aromatiques et d’arbustes fruitiers.

Audrey et Lionne en Fleurs proposeront des fleurs séchées, en composition et en bouquet.

Un samedi chaleureux, vert et fleuri en perspective !

10h 18h30 à la Maison du Jardinier .

Abbaye Pontigny 1 Avenue de l'Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

