Fête des Plantes de Barjouville Barjouville

Fête des Plantes de Barjouville Barjouville samedi 4 octobre 2025.

Fête des Plantes de Barjouville

35 Rue Jean de La Fontaine Barjouville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

8e édition de la Fête des Plantes de Barjouville. Cet évènement fort convivial, animé par une équipe de bénévoles dynamiques, est ouvert à tout public, autour du végétal et du jardin, avec des pépiniéristes, producteurs, artisans, associations, rencontres et interventions…

L’association crée également et anime un jardin paysager public, (sur la parcelle mise à disposition par la mairie) qui participera à l’amélioration du cadre de vie de Barjouville avec la participation des adhérents et des volontaires habitants la commune ou ses environs. Plus de 50 exposants sont attendus, avec des pépiniéristes, des décorations pour le jardin, des produits en lien avec les plantes et la nature, des associations… Plusieurs bénévoles seront également là pour vous accueillir dans un esprit convivial. .

35 Rue Jean de La Fontaine Barjouville 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lesjardiniersdebarjouville@gmail.com

English :

8th edition of the Barjouville Plant Festival. This highly convivial event, run by a team of dynamic volunteers, is open to the general public and focuses on plants and gardening, with nurserymen, producers, craftsmen, associations, meetings and presentations?

German :

8. Ausgabe des Pflanzenfestes in Barjouville. Diese gesellige Veranstaltung, die von einem Team dynamischer Freiwilliger organisiert wird, steht allen Besuchern offen und dreht sich um Pflanzen und Gärten

Italiano :

ottava edizione del Festival delle piante di Barjouville. Questo evento altamente conviviale, gestito da un team di dinamici volontari, è aperto al grande pubblico ed è tutto dedicato alle piante e al giardinaggio, con vivaisti, produttori, artigiani, associazioni, incontri e conferenze?

Espanol :

8ª edición de la Fiesta de las Plantas de Barjouville. Este evento de gran convivencia, dirigido por un equipo de dinámicos voluntarios, está abierto al público en general y gira en torno a las plantas y la jardinería, con viveristas, productores, artesanos, asociaciones, encuentros y charlas..

L’événement Fête des Plantes de Barjouville Barjouville a été mis à jour le 2025-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES