Fête des plantes de Saint Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Beauté & Gourmandise à Saint-Jean de Beauregard : Les plantes belles et nourricières à l’honneur du printemps 2026.

Du 10 au 12 avril 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard ouvrira ses portes à la Fête des Plantes de Printemps, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des jardins. Plus de 200 exposants, parmi les meilleurs pépiniéristes producteurs et artisans du monde végétal, seront présents pour partager leurs trésors botaniques et proposer une sélection remarquable de plantes, des plus communes aux plus rares.

Au coeur du domaine, le jardin devient un lieu de passion et de partage : les visiteurs auront l’occasion de dialoguer avec des producteurs, d’obtenir des conseils personnalisés, et de repartir avec des végétaux exceptionnels,insolites ou inhabituels. Cette fête est un moment de découverte, d’échange et d’inspiration, où chaque plante raconte une histoire.

Le thème de cette édition 2026 : « Les plantes belles et nourricières ». Ce sont celles qui habillent le printemps de leurs fleurs et de leurs couleurs, et qui à l’automne, transforment votre jardin en véritable explosion de saveurs : arbustes fruitiers, plantes légumières vivaces, ou variétés à double vocation. Les exposants mettront en avant leurs sélections les plus séduisantes, celles qui allient esthétique et production, pour un jardin à la fois ornemental et gourmand.

Tout au long du week-end, le Château proposera une riche palette d’animations autour du végétal : ateliers pour petits et grands, démonstrations de jardinage, sans oublier la traditionnelle remise des prix et trophées, qui récompensera les découvertes les plus remarquables de l’édition.

Venez célébrer la renaissance végétale et réveiller vos sens : la Fête des Plantes de Printemps vous invite à un voyage entre beauté et gourmandise, dans le cadre enchanteur du Domaine de Saint-Jean de Beauregard, à 30 kilomètres au sud de Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne



