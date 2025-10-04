Fête des plantes de Schoppenwihr Edition d’automne Ostheim

Fête des plantes de Schoppenwihr Edition d’automne

Parc de Schoppenwihr Ostheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-04

Exposition-vente internationale de plantes rares dans le cadre somptueux du parc paysager de Schoppenwihr.

L’automne et ses belles couleurs… l’occasion de flâner le long des allées du somptueux Parc de Schoppenwihr pour trouver LA plante rare que vous cherchez ! .

Parc de Schoppenwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 22 37 fdw@schoppenwihr.com

English :

International exhibition and sale of rare plants in the sumptuous setting of the Schoppenwihr landscape park.

German :

Internationale Verkaufsausstellung für seltene Pflanzen in der prächtigen Umgebung des Landschaftsparks von Schoppenwihr.

Italiano :

Mostra internazionale e vendita di piante rare nella sontuosa cornice del parco paesaggistico di Schoppenwihr.

Espanol :

Exposición y venta internacional de plantas raras en el suntuoso marco del parque paisajístico de Schoppenwihr.

