Fête des Plantes du Plessis-Grammoire Parc de la Mairie Le Plessis-Grammoire

Le Plessis-Grammoire

Fête des Plantes du Plessis-Grammoire

Parc de la Mairie 2 rue de la Mairie Le Plessis-Grammoire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Sortie incontournable précédant la rentrée la Fête des Plantes du Plessis Grammoire. .

Parc de la Mairie 2 rue de la Mairie Le Plessis-Grammoire 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 66 39 77 93 fetedesplantes49124@yahoo.com

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English :

L’événement Fête des Plantes du Plessis-Grammoire Le Plessis-Grammoire a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers