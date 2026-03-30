Fête des Plantes du Plessis-Grammoire Parc de la Mairie Le Plessis-Grammoire
Fête des Plantes du Plessis-Grammoire Parc de la Mairie Le Plessis-Grammoire dimanche 30 août 2026.
Le Plessis-Grammoire
Fête des Plantes du Plessis-Grammoire
Parc de la Mairie 2 rue de la Mairie Le Plessis-Grammoire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Sortie incontournable précédant la rentrée la Fête des Plantes du Plessis Grammoire. .
Parc de la Mairie 2 rue de la Mairie Le Plessis-Grammoire 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 66 39 77 93 fetedesplantes49124@yahoo.com
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L’événement Fête des Plantes du Plessis-Grammoire Le Plessis-Grammoire a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers