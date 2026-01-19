Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat salle polyvalente de Cappel Cappel

Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat

salle polyvalente de Cappel rue de la forêt Cappel Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat stands de plantes, décorations, produits du terroir, miel, artisanat local… Il y a aura également une buvette, de la petite restauration et café-gâteaux. Les personnes qui souhaitent exposer peuvent s’inscrire dès à présent.Tout public

salle polyvalente de Cappel rue de la forêt Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 6 43 72 67 79 angel.anim.villa@hotmail.fr

English :

Plant, local produce and craft fair: stalls selling plants, decorations, local produce, honey, local crafts… There will also be a refreshment bar, snacks and coffee-cakes. Anyone wishing to exhibit can register now.

