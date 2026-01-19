Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat salle polyvalente de Cappel Cappel
salle polyvalente de Cappel rue de la forêt Cappel Moselle
Dimanche 2026-03-29 10:00:00
2026-03-29 17:30:00
2026-03-29
Fête des plantes, du terroir et de l'artisanat stands de plantes, décorations, produits du terroir, miel, artisanat local… Il y a aura également une buvette, de la petite restauration et café-gâteaux. Les personnes qui souhaitent exposer peuvent s'inscrire dès à présent.Tout public
salle polyvalente de Cappel rue de la forêt Cappel 57450 Moselle Grand Est +33 6 43 72 67 79 angel.anim.villa@hotmail.fr
Plant, local produce and craft fair: stalls selling plants, decorations, local produce, honey, local crafts… There will also be a refreshment bar, snacks and coffee-cakes. Anyone wishing to exhibit can register now.
L’événement Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat Cappel a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH