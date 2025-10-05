Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne

Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne dimanche 5 octobre 2025.

Clédat s’anime le temps d’une journée autour des plantes et de la biodiversité avec des pépiniéristes, des producteurs locaux, et des artisans.

Conférence de Thierry Thévenin.

Entrée gratuite. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 43 59

