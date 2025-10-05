Fête des plantes et de la biodiversité à Clédat Grandsaigne
Clédat Grandsaigne Corrèze
Clédat s’anime le temps d’une journée autour des plantes et de la biodiversité avec des pépiniéristes, des producteurs locaux, et des artisans.
Conférence de Thierry Thévenin.
Entrée gratuite. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 38 43 59
