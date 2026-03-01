Fête des plantes et de la nature Arles

Fête des plantes et de la nature

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h. Kiosque de l’esplanade Charles de Gaulle Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

La fête des plantes accueillera plus de 50 stands de plantes, bulbes, plants et semences pour le potager, parfums, huiles, plantes aromatiques et médicinales, herbes sèches, safran, cactus et même des plantes pour assainir la maison.

Mais ce n’est pas tout divers stands vous feront découvrir des bijoux, ustensiles et objets de décorations à base de plantes et bois, en recyclage et malins.



Il sera également proposé des animations pour les petits et les grands de tous âges avec notamment

– Un atelier créatif, création d’une mangeoire pour oiseaux en vannerie sauvage,

– Un atelier Fabrique ta tisane et d’autres surprises à base de plantes

-Le CPIE pays d’Arles qui propose des jeux de sensibilisation la biodiversité

– Les botanistes amateurs avec une animation de découverte des plantes urbaines: visite à pied en centre ville à partir du stand à 11h et une autre à partir 14h ( inscription le jour de la fête).

– Les mère-veilleuses proposeront un atelier de fabrication de fleurs en papier crépons et atelier de coloriage dédiés aux fleurs et plantes.

-L’atelier de rempotage pour les petits et les grands avec tous les conseils pour faire pousser les plantes ramenées à la maison, par le service espaces verts de la ville.

d’Arles.



Toutes les animations sont gratuites;



Un espace restauration avec la gamelle de Julie et les fines herbes pour des petits plats maisons frais et pour tous les goûts ainsi que sandwichs, burgers et frites pour régaler toute la famille et les amis.

Boissons chaudes et froides, desserts, viennoiseries et bonne humeur.

Une animation musicale sera assurée par Radio Camargue.

Parking gratuit à proximité. .

Kiosque de l’esplanade Charles de Gaulle Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The plant festival will feature over 50 stands selling plants, bulbs, vegetable garden plants and seeds, perfumes, oils, aromatic and medicinal plants, dried herbs, saffron, cacti and even plants for cleaning the home.

L’événement Fête des plantes et de la nature Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles