Fête des plantes et de la nature Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Fête des plantes et de la nature

Port de Brigneau 32B Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-19 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Deux jours pour célébrer le vivant, mettre les mains dans la terre, échanger des graines, apprendre, créer… et profiter du printemps au port de Brigneau. Au programme troc de plantes, conférences gratuites, marché végétal, ateliers créatifs, visites de ferme bio, spectacle, librairie et buvette.

Troc de plantes et graines

Venez faire du troc avec le collectif de jardiniers La vache et la sardine sèment . Plants, boutures, graines, conseils… On partage, on échange, on fait circuler le vivant.

Marché des plantes

Des producteurs et artisans engagés autour du végétal

– Herbes vagabondes (plants)

– Les Jardins agricoles de Cécile (thés)

– Les Jardhins du vent se lève (maraîchage)

– Momisa (fleurs)

– 5 Plantes (herboristerie & rosiers anciens)

– Baume Shanti (baumes, hydrolats, huiles essentielles)

– Miel de Ghislaine

– Les Herbes du Verger (tisanes de simples)

Spectacle La nuit où les chauves-souris…

Samedi 18 avril 16h15 à 17h30

Un spectacle à découvrir en famille. Voir l’événement dédié pour plus d’informations.

À l’issue du spectacle, Jeu jardine avec le vivant , un atelier ludique pour comprendre le lien entre jardin et biodiversité, en partenariat avec le groupe Regain Biodiversité de Bretagne Vivante, de 17h30 à 18h15.

Conférences gratuites

Tout au long du week-end, des temps d’échange pour approfondir ses connaissances.

> Marguerite de Laâge Semences

Comprendre les semences, apprendre à les produire, les conserver…

Petit bonus focus sur la musique des plantes .

Dimanche 19 avril 14h à 15h30

> Arborepom Histoire de pommes et de pommiers

Patrimoine fruitier et diversité des variétés.

Dimanche 19 avril 15h45 à 17h

> Rivières et Bocages La haie et les arbres autour des jardins particuliers

Rôle écologique et conseils pratiques.

Dimanche 19 avril 17h15 à 18h15

Ateliers créatifs sur la thématique végétale

– Vannerie

– Crochet

– Cyanotype

– Micro-macramé

– Laine feutrée

– Moulage et empreintes végétales

– Infos et réservations sur HelloAsso.

Visites guidées La Lande Fertile

Dimanche 19 avril 11h & 14h30

Découverte de la ferme maraîchère bio d’insertion La Lande Fertile. Départ depuis le port de Brigneau en camion 9 places 1h à 1h30 de visite avant retour au port.

Et aussi…

Buvette & snack pour se restaurer sur le port

Espace librairie avec les ouvrages de la Pension Gloanec.

Un week-end pour apprendre, échanger et célébrer le végétal dans un cadre exceptionnel.

Entrée libre Conférences gratuites. .

