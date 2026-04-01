Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h
Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h dimanche 26 avril 2026.
Gommenec’h
Fête des plantes et de l’artisanat
Parking de la mairie Gommenec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Organisée par l’association Gouan’Arts, vente de matériel et produits du jardin, plants, artisans divers. Animation musicale à partir de 11h avec Dan Christy et Léa Laurence Meillarec. Restauration sur place. .
Parking de la mairie Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Falaises d’Armor