Gommenec’h

Fête des plantes et de l’artisanat

Parking de la mairie Gommenec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisée par l’association Gouan’Arts, vente de matériel et produits du jardin, plants, artisans divers. Animation musicale à partir de 11h avec Dan Christy et Léa Laurence Meillarec. Restauration sur place. .

Parking de la mairie Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Falaises d’Armor