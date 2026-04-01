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Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h

Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 22290 Gommenec'h

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gommenec’h

Fête des plantes et de l’artisanat

Parking de la mairie Gommenec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Organisée par l’association Gouan’Arts, vente de matériel et produits du jardin, plants, artisans divers. Animation musicale à partir de 11h avec Dan Christy et Léa Laurence Meillarec. Restauration sur place.   .

Parking de la mairie Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55 

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English :

L’événement Fête des plantes et de l’artisanat Gommenec’h a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Falaises d’Armor