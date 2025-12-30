Fête des Plantes et du Printemps

25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour le week-end de Pâques, le Château de la Bourdaisière vous propose la fête des Plantes et du Printemps. Un évènement incontournable pour les passionnés de jardinage.

Pour cette nouvelle édition, le Château de la Bourdaisière est le théâtre d’un évènement désormais célèbre la fête des Plantes et du Printemps. Plusieurs exposants proposent aux amateurs de jardin, graines, plantes et collections végétales, outillage, mobilier et décoration de jardin. Le Château de la Bourdaisière y propose aussi ses fameux plants de tomates issus du Conservatoire national de la Tomate de la Bourdaisière (agréé par le CCVS, Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). A l’heure du déjeuner, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer à la buvette. Grande chasse aux œufs pour les enfants. 8 .

25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 16 31 contact@labourdaisiere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Easter weekend, the Château de la Bourdaisière is hosting the Plant and Spring Festival. A not-to-be-missed event for gardening enthusiasts.

L’événement Fête des Plantes et du Printemps Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37