La Cassaigne

FÊTE DES PLANTES

La Cassaigne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La fête des plantes revient à La Cassaigne !

Dimanche 3 mai, de 10h30 à 16h place des Acacias (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Venez échanger plantes, graines et conseils dans une ambiance conviviale. Que vous ayez beaucoup, un peu ou rien du tout, chacun est le bienvenu !

À midi, place à l’auberge espagnole chacun apporte un plat à partager.

Et si vous souhaitez faire découvrir votre jardin, faites-vous connaître ! Des visites de jardins seront proposées.

Une journée simple et joyeuse pour célébrer le printemps.

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La Cassaigne 11270 Aude Occitanie +33 6 10 91 00 81

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English :

The plant festival returns to La Cassaigne!

Sunday, May 3, 10.30am to 4pm ? place des Acacias (in the village hall in case of bad weather)

Come and exchange plants, seeds and advice in a friendly atmosphere. Whether you’ve got a lot, a little or nothing at all, everyone’s welcome!

At midday, everyone brings a dish to share.

And if you’d like to show off your garden, let us know! Garden tours are also available.

A simple, joyful day to celebrate spring.

L’événement FÊTE DES PLANTES La Cassaigne a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme