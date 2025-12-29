Fête des plantes

BOULODROME La Motte Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Vous êtes les bienvenus, avec vos plants pour faire du troc ou en balade. Echanges plants, graines, accessoires jardin, conseils. .

BOULODROME La Motte 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 96 19 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête des plantes La Motte a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme Bretagne Centre