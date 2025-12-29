Fête des plantes La Motte
Fête des plantes La Motte samedi 11 avril 2026.
Fête des plantes
BOULODROME La Motte Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Vous êtes les bienvenus, avec vos plants pour faire du troc ou en balade. Echanges plants, graines, accessoires jardin, conseils. .
BOULODROME La Motte 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 96 19 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des plantes La Motte a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme Bretagne Centre