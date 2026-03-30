Fête des plantes route de la Souterraine Magnac-Laval
Fête des plantes route de la Souterraine Magnac-Laval dimanche 5 avril 2026.
Fête des plantes
route de la Souterraine Parc du lycée agricole Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Comme tous les ans, la fête des plantes de Magnac-Laval rassemble de nombreux exposants de qualité produisant rosiers, arbustes fruitiers et décoratifs, plantes vivaces, vignes, palmiers, plants de fleurs et de légumes, plantes aromatiques, joubarbe, décoration de jardin, poteries, braseros, graines, miel, safran, savons, bijoux et petite librairie. .
route de la Souterraine Parc du lycée agricole Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 14 70 g.minaret@gmail.com
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English : Fête des plantes
L’événement Fête des plantes Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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