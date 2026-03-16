Fête des Plantes rustiques les 4 Routes (croisement D44/D102) Gumières
Fête des Plantes rustiques les 4 Routes (croisement D44/D102) Gumières vendredi 22 mai 2026.
Fête des Plantes rustiques
les 4 Routes (croisement D44/D102) Marché Paysan Gumières Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Fête des Plantes rustiques Plants bio pour le potager 2026
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les 4 Routes (croisement D44/D102) Marché Paysan Gumières 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes marchepaysan@avenirscic.org
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English :
Fête des Plantes rustiques: Organic plants for the 2026 vegetable garden
L’événement Fête des Plantes rustiques Gumières a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Loire Forez