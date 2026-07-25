Fête des plantes Saint-Méloir-des-Bois
dimanche 23 août 2026 · Saint-Méloir-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Méloir-des-Bois
Fête des plantes
Place de la mairie Saint-Méloir-des-Bois Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Passionnés de jardin, amoureux de la nature ou simples curieux, venez vivre une journée placée sous le signe des plantes, des saveurs et du bien-être.
Plus de 50 exposants vous feront découvrir leurs plus belles collections pépiniéristes, horticulteurs, producteurs, artisans et créateurs partageront avec vous leur savoir-faire et leur passion.
Au programme
– Des plantes pour tous les jardins
– Des conseils de professionnels
– Des créations artisanales et décoration de jardin
– Des saveurs locales et produits du terroir
– Des animations tout au long de la journée
– Restauration sur place .
Place de la mairie Saint-Méloir-des-Bois 22980 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête des plantes Saint-Méloir-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme