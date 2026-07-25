Informations pratiques

Saint-Méloir-des-Bois

Fête des plantes

Place de la mairie Saint-Méloir-des-Bois Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Passionnés de jardin, amoureux de la nature ou simples curieux, venez vivre une journée placée sous le signe des plantes, des saveurs et du bien-être.

Plus de 50 exposants vous feront découvrir leurs plus belles collections pépiniéristes, horticulteurs, producteurs, artisans et créateurs partageront avec vous leur savoir-faire et leur passion.

Au programme

– Des plantes pour tous les jardins

– Des conseils de professionnels

– Des créations artisanales et décoration de jardin

– Des saveurs locales et produits du terroir

– Des animations tout au long de la journée

– Restauration sur place .

Place de la mairie Saint-Méloir-des-Bois 22980 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête des plantes Saint-Méloir-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme