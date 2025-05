Fête des Plantes – Salle des Fêtes Saint-Planchers, 11 mai 2025 14:00, Saint-Planchers.

Manche

Fête des Plantes Salle des Fêtes 96 Rue des Vallées Saint-Planchers Manche

L’association Nature et loisirs, en partenariat avec l’APE de l’école Henri Dès, vous invite à la Fête des plantes de Saint Planchers, place de la Salle des Fêtes (96 rue des vallées).

Au programme

9h00-12h30 puis 14h 18h00 Marché de la Saint Pancrace et Expo dessins.

Vente de plants de légumes et fleurs à repiquer (plants d’horticulteurs),

Vente d’aromates,

Vente de produits locaux (fromages, cidre…),

Vente de gâteaux et pâtisseries par l’APE.

11h00 Conférence gesticulée du Pr. Chêne.

12h30 -14h00 Déjeuner organisé par le restaurant inclusif NESSE.

Formule végétarienne ou formule carnée 14 € par personne.

Réservez vite vos places au 06.66.08.84.15 ou en ligne via Helloasso (avant le 5 mai 2025).

Merci d’apporter vos assiettes, verres et couverts.

14h30 Marche des fleurs suivie d’un goûter.

Deux parcours au choix un parcours ludique de 3 km (idéal en famille) ou un parcours de 7 km pour les marcheurs aguerris.

Tarif 3 € enfants / 5 € adulte Inscription auprès de l’APE (Cf. Voir affiche).

En parallèle, un atelier dessin sera proposé l’après-midi. Les enfants souhaitant y participer devront être accompagnés.

Nous sollicitons votre aide :

pour la mise en place des stands le SAMEDI 10 MAI à partir de 16h30 à la salle des fêtes,

pour aider à la vente des plantes le dimanche.

Si vous disposez de cageots, nous sommes preneurs car, parfois, les personnes venant acheter des plantes ne pensent pas forcément à en amener.

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous !

Salle des Fêtes 96 Rue des Vallées

Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 66 08 84 15 erwann.duhamel@gmail.com

English : Fête des Plantes

The Nature et loisirs association, in partnership with the Henri Dès school’s APE, invites you to the Saint Planchers Plant Festival, at the Place de la Salle des Fêtes (96 rue des vallées).

On the program:

9.00am-12.30pm then 2.00pm-6.00pm: Saint Pancrace market and drawing exhibition.

Sale of vegetable seedlings and flowers for transplanting (nursery plants),

Sale of herbs,

Sale of local products (cheese, cider…),

Sale of cakes and pastries by the APE.

11:00 am: Lecture by Professor Chêne.

12:30 -14:00: Lunch organized by the inclusive restaurant NESSE.

Vegetarian or meat menu: 14? per person.

Reserve your places now by calling 06.66.08.84.15 or online via Helloasso (before May 5, 2025).

Please bring your own plates, glasses and cutlery.

2.30pm: Flower Walk followed by a snack.

Two routes to choose from: a fun 3 km route (ideal for families) or a 7 km route for experienced walkers.

Price: 3 ? children / 5 ? adults Registration with the APE (Cf. See poster).

In parallel, a drawing workshop will be held in the afternoon. Children wishing to take part must be accompanied.

We’re asking for your help:

to set up stalls on SATURDAY MAY 10 from 4.30pm at the Salle des Fêtes,

to help sell plants on Sunday.

If you have crates available, we’d love to hear from you, as people who come to buy plants don’t always think to bring their own.

Come along in good numbers, and don’t hesitate to spread the word!

German :

Der Verein Natur und Freizeit lädt Sie in Partnerschaft mit der Elternvereinigung der Henri Dès-Schule zum Pflanzenfest von Saint Planchers auf dem Platz vor der Festhalle (96 rue des vallées) ein.

Auf dem Programm stehen

9.00-12.30 Uhr und dann 14.00-18.00 Uhr: Markt des Heiligen Pankratius und Zeichnungsausstellung.

Verkauf von Gemüsesetzlingen und Blumen zum Pikieren (Setzlinge von Gärtnereien),

Verkauf von Kräutern und Gewürzen,

Verkauf von lokalen Produkten (Käse, Cidre…),

Verkauf von Kuchen und Gebäck durch die EV.

11.00 Uhr: Gestikulierter Vortrag von Prof. Chêne.

12.30-14.00 Uhr: Mittagessen, organisiert vom inklusiven Restaurant NESSE.

Vegetarische Formel oder fleischhaltige Formel: 14 ? pro Person.

Reservieren Sie schnell Ihre Plätze unter 06.66.08.84.15 oder online über Helloasso (vor dem 5. Mai 2025).

Bitte bringen Sie Teller, Gläser und Besteck mit.

14:30 Uhr: Blumenmarsch mit anschließendem Imbiss.

Zwei Strecken stehen zur Auswahl: eine 3 km lange Spielstrecke (ideal für Familien) oder eine 7 km lange Strecke für geübte Wanderer.

Preis: 3 ? Kinder / 5 ? Erwachsene Anmeldung bei der EV (siehe Plakat).

Parallel dazu wird am Nachmittag ein Zeichenworkshop angeboten. Kinder, die daran teilnehmen möchten, müssen begleitet werden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe:

für den Aufbau der Stände am SAMSTAG, den 10. MAI, ab 16:30 Uhr im Festsaal,

um beim Verkauf der Pflanzen am Sonntag zu helfen.

Wenn Sie über Kisten verfügen, sind wir dankbar, denn manchmal denken die Leute, die Pflanzen kaufen wollen, nicht unbedingt daran, welche mitzubringen.

Kommen Sie zahlreich und zögern Sie nicht, die Informationen in Ihrem Bekanntenkreis zu verbreiten!

Italiano :

L’associazione Nature et loisirs, in collaborazione con l’APE (Associazione Genitori) della scuola Henri Dès, vi invita alla Festa delle Piante di Saint Planchers in Place de la Salle des Fêtes (96 rue des vallées).

In programma:

9.00-12.30 e 14.00-18.00: Mercato di Saint Pancrace e mostra di disegno.

Vendita di piantine di ortaggi e fiori da trapiantare (piante da vivaio),

Vendita di erbe aromatiche,

Vendita di prodotti locali (formaggio, sidro, ecc.),

Vendita di torte e dolci a cura dell’APE.

11.00: Conferenza del professor Chêne.

12.30 14.00: Pranzo organizzato dal ristorante inclusivo NESSE.

Opzione vegetariana o di carne: 14? a persona.

Prenotate rapidamente i vostri posti chiamando il numero 06.66.08.84.15 o online tramite Helloasso (entro il 5 maggio 2025).

Si prega di portare piatti, bicchieri e posate.

14.30: Passeggiata floreale seguita da una merenda.

Due percorsi a scelta: un divertente percorso di 3 km (ideale per le famiglie) o un percorso di 7 km per i più esperti.

Prezzo: 3? bambini / 5? adulti Iscrizione presso l’APE (vedi locandina).

Contemporaneamente, nel pomeriggio, si terrà un laboratorio di disegno. I bambini che desiderano partecipare devono essere accompagnati.

Desideriamo il vostro aiuto

per allestire le bancarelle SABATO 10 MAGGIO dalle 16.30 nella sala del villaggio,

per aiutarci a vendere le piante la domenica.

Se avete a disposizione delle cassette, ci piacerebbe sentirvi, perché a volte le persone che vengono a comprare le piante non pensano necessariamente di portare le proprie.

Venite numerosi e non esitate a spargere la voce!

Espanol :

La asociación Nature et loisirs, en colaboración con la APE (Asociación de Padres de Alumnos) de la escuela Henri Dès, le invita a la Fiesta de las Plantas de Saint Planchers en la plaza de la Salle des Fêtes (96 rue des vallées).

En el programa:

de 9.00 a 12.30 h y de 14.00 a 18.00 h: Mercado de Saint Pancrace y exposición de dibujos.

Venta de plantones de hortalizas y flores para trasplantar (plantas de vivero),

Venta de hierbas aromáticas,

Venta de productos locales (queso, sidra, etc.),

Venta de pasteles y bollería a cargo de la APE.

11.00 h: Conferencia del profesor Chêne.

12.30 14.00: Almuerzo organizado por el restaurante inclusivo NESSE.

Opción vegetariana o de carne: 14? por persona.

Reserve sus plazas rápidamente llamando al 06.66.08.84.15 o en línea a través de Helloasso (antes del 5 de mayo de 2025).

Por favor, traiga sus propios platos, vasos y cubiertos.

14.30 h: Paseo floral seguido de un tentempié.

Dos rutas a elegir: una divertida de 3 km (ideal para familias) o una de 7 km para senderistas más experimentados.

Precio: 3? niños / 5? adultos Inscripción en la APE (ver cartel).

Paralelamente, por la tarde se celebrará un taller de dibujo. Los niños que deseen participar deberán ir acompañados.

Nos gustaría contar con su ayuda

para montar los puestos el SÁBADO 10 DE MAYO a partir de las 16.30 h en la sala del pueblo,

para ayudar a vender las plantas el domingo.

Si tienes cajas disponibles, nos encantaría que nos lo dijeras, porque a veces la gente que viene a comprar plantas no piensa necesariamente en traerse las suyas.

Venid en buen número y no dudéis en correr la voz

