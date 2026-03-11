Fête des Plantes Pépinière Ambiance Paysage Soorts-Hossegor

Fête des Plantes

Pépinière Ambiance Paysage 916 Route d'Angresse Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Fête des Plantes à Soorts-Hossegor organisée par Nicolas Gachis, Meilleur Ouvrier de France Art des Jardins 2023.

Vente de plantes, marché de producteurs, ateliers pédagogiques, food-truck et café.

Programme

Dès 9h

– Plantes d’intérieur échanges et diagnostic

– Greffage atelier découverte

– Chasse aux trésors spécial abeilles

10h et 14h

Plantes et couleurs

11h

Conférence Les huiles essentielles et leurs bienfaits pour notre plus grand bonheur

14h30

Atelier pédagogique Education sensorielle aux plantes aromatiques

Exposants

Les ruchers de Viviane, La prairie d’Artémis, La ferme du Tiouc, T3DS, Mademoiselle Lucienne, LEAF, Les jardins de Saunèi.

Adresse

Ambiance paysage

916 route d’Angresse, Soorts-Hossegor

De 9h à 18h

Entrée libre .

English : Fête des Plantes

Fête des Plantes in Soorts-Hossegor organized by Nicolas Gachis, Meilleur Ouvrier de France Art des Jardins 2023.

