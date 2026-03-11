Fête des Plantes Pépinière Ambiance Paysage Soorts-Hossegor
Fête des Plantes Pépinière Ambiance Paysage Soorts-Hossegor dimanche 26 avril 2026.
Fête des Plantes
Pépinière Ambiance Paysage 916 Route d’Angresse Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Fête des Plantes à Soorts-Hossegor organisée par Nicolas Gachis, Meilleur Ouvrier de France Art des Jardins 2023.
Vente de plantes, marché de producteurs, ateliers pédagogiques, food-truck et café.
Programme
Dès 9h
– Plantes d’intérieur échanges et diagnostic
– Greffage atelier découverte
– Chasse aux trésors spécial abeilles
10h et 14h
Plantes et couleurs
11h
Conférence Les huiles essentielles et leurs bienfaits pour notre plus grand bonheur
14h30
Atelier pédagogique Education sensorielle aux plantes aromatiques
Exposants
Les ruchers de Viviane, La prairie d’Artémis, La ferme du Tiouc, T3DS, Mademoiselle Lucienne, LEAF, Les jardins de Saunèi.
Adresse
Ambiance paysage
916 route d’Angresse, Soorts-Hossegor
De 9h à 18h
Entrée libre .
Pépinière Ambiance Paysage 916 Route d’Angresse Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Fête des Plantes
Fête des Plantes in Soorts-Hossegor organized by Nicolas Gachis, Meilleur Ouvrier de France Art des Jardins 2023.
