Fête des plantes Terres-de-Caux
Fête des plantes Terres-de-Caux samedi 11 avril 2026.
Fête des plantes
1333 Rue Bernard Thelu Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
HORTITHEQUE organise une Fête des Plantes qui réunira de nombreux professionnels du jardin. Les apprentis et le personnel proposeront conseils et ateliers .
1333 Rue Bernard Thelu Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 97 00 campus.hortitheque@educagri.fr
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English : Fête des plantes
L’événement Fête des plantes Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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