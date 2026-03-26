Fête des plantes

1333 Rue Bernard Thelu Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

HORTITHEQUE organise une Fête des Plantes qui réunira de nombreux professionnels du jardin. Les apprentis et le personnel proposeront conseils et ateliers .

1333 Rue Bernard Thelu Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 97 00 campus.hortitheque@educagri.fr

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English : Fête des plantes

L’événement Fête des plantes Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme