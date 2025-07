Fête des plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz

Fête des plantes Jardin du Bois Marquis Vernioz samedi 18 octobre 2025.

Fête des plantes

Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La fête des plantes revient pour sa 6e édition ! Deux journées pour rencontrer exposants, pépiniéristes, producteurs, dans un cadre naturel et exceptionnel.

Jardin du Bois Marquis 7, rue des Contancines Vernioz 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 99 02 01 fetedesplantes.boismarquis@gmail.com

English :

The Plant Festival is back for its 6th edition! Two days to meet exhibitors, nurserymen and producers, in an exceptional natural setting.

German :

Das Pflanzenfest kehrt für seine 6. Ausgabe zurück! Zwei Tage lang können Sie Aussteller, Baumschulen und Produzenten in einer natürlichen und außergewöhnlichen Umgebung treffen.

Italiano :

Il festival delle piante torna per la sua 6ª edizione! Due giorni per incontrare espositori, vivaisti e coltivatori in una cornice naturale eccezionale.

Espanol :

Vuelve la fiesta de las plantas en su 6ª edición Dos días para reunirse con expositores, viveristas y cultivadores en un marco natural excepcional.

