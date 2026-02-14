FÊTE DES POMPIERS // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

FÊTE DES POMPIERS // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK Dimanche 5 avril, 09h00 Musée de la vie rurale Nord

entrée libre

Parmi les différentes animations proposées : assistez à une mise en batterie des lances, initiez-vous aux gestes de premiers secours ou encore découvrez comment utiliser un défibrillateur !

À cette occasion, découvrez aussi trois expositions : une vous fera revivre l’histoire des pompiers, de leur équipement, et de leurs missions ; l’autre vous invitera à admirer des objets sur le thème des pompiers ; et la dernière vous invitera à découvrir les véhicules lourds qui accompagnent les soldats du feu (et présentés par l’association Ch’ti Pimpon d’Estaires) dans leurs missions.

Un beau programme pour faire rêver petits et grands !

INFOS PRATIQUES

Dimanche 5 avril, de 15h à 19h

Au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Tout public || Gratuit || Entrée libre

+ d’infos sur : https://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-5-avril-de-15h-a-19h-fete-des-pompiers/

Venez célébrer les soldats du feu à l’occasion d’une journée exceptionnelle !

musée de la vie rurale // avril 2026