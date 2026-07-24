Fête des Ponts Vicq-sur-Nahon
samedi 8 août 2026 · Vicq-sur-Nahon
Informations pratiques
Vicq-sur-Nahon
Fête des Ponts
Vicq-sur-Nahon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Fête des Ponts samedi 8 et diamche 9 août.
Samedi 8 Août Super loto, à partir de 18h.
Dimanche 9 Août Animations
– Fête foraine
– Buvette
– 19h30 Dîner champêtre
– Animation musicale Annaëlle Desbrais et Food for Mood
– Bal avec DJ et feu d’artifice pyromusical à 23h .
Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 74 65 52
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English :
Fête des Ponts on Saturday, August 8, and Sunday, August 9.
L’événement Fête des Ponts Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Valençay