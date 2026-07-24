Informations pratiques

Vicq-sur-Nahon

Fête des Ponts

Vicq-sur-Nahon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Fête des Ponts samedi 8 et diamche 9 août.

Samedi 8 Août Super loto, à partir de 18h.

Dimanche 9 Août Animations

– Fête foraine

– Buvette

– 19h30 Dîner champêtre

– Animation musicale Annaëlle Desbrais et Food for Mood

– Bal avec DJ et feu d’artifice pyromusical à 23h .

Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 74 65 52

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English :

Fête des Ponts on Saturday, August 8, and Sunday, August 9.

L’événement Fête des Ponts Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Pays de Valençay