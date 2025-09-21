Fête des possibles et World CleanUp Day avec Ar Viltansoù Route de Brest, intersection D789-D67 Le Conquet

Fête des possibles et World CleanUp Day avec Ar Viltansoù

Route de Brest, intersection D789-D67 Aire de Pique-nique de la Croix Blanche Le Conquet Finistère

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 13:30:00

2025-09-21

World Cleanup Day et Fête des possibles 2025 !

Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !

– Ramassage de déchets au fond de la Ria du Conquet.

Possibilité de prêt de gants et sac.

Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !

Un « Waste art » éphémère sera réalisé avec eux s’ils le souhaitent avec quelques déchets du ramassage !

– Suivi d’un pique-nique partagé en mode zéro déchet

Principe de l’auberge espagnole Chacun amène ses couverts, son assiette, son verre et de quoi boire et/ou manger à partager)sur l’Aire de pique-nique de la croix blanche (si les conditions météo le permettent).

Rendez-vous sur l’aire de Pique-nique de la Croix Blanche, Route de Brest à l’entrée du Conquet, Intersection D789-D67, arrêt de car Le lac 29217 Le Conquet à 10h30 pour le ramassage, à 12h30 pour le pique-nique partagé.

Attention, ce n’est pas le point de rendez-vous habituel ! .

Route de Brest, intersection D789-D67 Aire de Pique-nique de la Croix Blanche Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72

