Fête des Possibles • Une alimentation durable La Ferté-Saint-Aubin dimanche 14 septembre 2025.

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Gratuit

Fête des Possibles

Le groupe Fêtes des possibles de LFéSA Transition souhaite travailler cette année sur l’alimentation durable. Il vous propose un jeu, « La Quête du Panier d’Or » dans la ville de LFSA du 8 au 14 septembre 2025

Ce dernier se clôturera par une journée d’animations et de réflexions le dimanche 14 septembre 2025!

N’hésitez pas à nous rejoindre à pied ou à vélo si votre santé le permet.

➡ Au bord du Cosson près des jeux pour enfants

10h Balade à la recherche de plantes sauvages comestibles avec Charlie de Nollaa.

➡ Halle aux grains

12h Annonce des résultats de La Quête du Panier d’Or (règlement en pièce jointe et sur le site) suivi d’un repas partagé .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Fête des Possibles? Don?t hesitate to join us on foot or by bike, health permitting.

? On the banks of the Cosson near the children’s playground

10am Walk in search of wild edible plants with Charlie de Nollaa.

? Halle aux grains

German :

Fest der Möglichkeiten ? Zögern Sie nicht, sich uns zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzuschließen, wenn es Ihre Gesundheit zulässt.

? Am Ufer des Cosson in der Nähe der Kinderspiele

10 Uhr Spaziergang auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen mit Charlie aus Nollaa.

? Getreidehalle

Italiano :

Festa dei Possibili? Non esitate a raggiungerci a piedi o in bicicletta, salute permettendo.

? Sulle rive del Cosson, vicino al parco giochi per bambini

10:00 Passeggiata alla ricerca di piante selvatiche commestibili con Charlie de Nollaa.

? Sala del mercato

Espanol :

¿Fiesta de los Posibles? No dude en unirse a nosotros a pie o en bicicleta, si la salud lo permite.

? A orillas del Cosson, cerca del parque infantil

10h Paseo en busca de plantas silvestres comestibles con Charlie de Nollaa.

? En el mercado

