Fête des Possibles • Une alimentation durable La Ferté-Saint-Aubin
Fête des Possibles • Une alimentation durable La Ferté-Saint-Aubin dimanche 14 septembre 2025.
Fête des Possibles • Une alimentation durable
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Fête des Possibles • N’hésitez pas à nous rejoindre à pied ou à vélo si votre santé le permet.
➡ Au bord du Cosson près des jeux pour enfants
10h Balade à la recherche de plantes sauvages comestibles avec Charlie de Nollaa.
➡ Halle aux grains
Fête des Possibles
Le groupe Fêtes des possibles de LFéSA Transition souhaite travailler cette année sur l’alimentation durable. Il vous propose un jeu, « La Quête du Panier d’Or » dans la ville de LFSA du 8 au 14 septembre 2025
Ce dernier se clôturera par une journée d’animations et de réflexions le dimanche 14 septembre 2025!
N’hésitez pas à nous rejoindre à pied ou à vélo si votre santé le permet.
➡ Au bord du Cosson près des jeux pour enfants
10h Balade à la recherche de plantes sauvages comestibles avec Charlie de Nollaa.
➡ Halle aux grains
12h Annonce des résultats de La Quête du Panier d’Or (règlement en pièce jointe et sur le site) suivi d’un repas partagé .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Fête des Possibles? Don?t hesitate to join us on foot or by bike, health permitting.
? On the banks of the Cosson near the children’s playground
10am Walk in search of wild edible plants with Charlie de Nollaa.
? Halle aux grains
German :
Fest der Möglichkeiten ? Zögern Sie nicht, sich uns zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzuschließen, wenn es Ihre Gesundheit zulässt.
? Am Ufer des Cosson in der Nähe der Kinderspiele
10 Uhr Spaziergang auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen mit Charlie aus Nollaa.
? Getreidehalle
Italiano :
Festa dei Possibili? Non esitate a raggiungerci a piedi o in bicicletta, salute permettendo.
? Sulle rive del Cosson, vicino al parco giochi per bambini
10:00 Passeggiata alla ricerca di piante selvatiche commestibili con Charlie de Nollaa.
? Sala del mercato
Espanol :
¿Fiesta de los Posibles? No dude en unirse a nosotros a pie o en bicicleta, si la salud lo permite.
? A orillas del Cosson, cerca del parque infantil
10h Paseo en busca de plantas silvestres comestibles con Charlie de Nollaa.
? En el mercado
L’événement Fête des Possibles • Une alimentation durable La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-09-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN