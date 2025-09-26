Fête des pressions Wall of death gypsy Rue Gascoin Orthez

Fête des pressions Wall of death gypsy Rue Gascoin Orthez vendredi 26 septembre 2025.

Fête des pressions Wall of death gypsy

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Séances à 18h, 20h et 22h.

Organisé par les Triporteurs.

Un spectacle hors du commun où cascades, adrénaline et émotions fortes se mêlent dans une ambiance spectaculaire.

Le « Wall of Death Gypsy » est une troupe de cirque mécanique qui présente un spectacle traditionnel et spectaculaire, enraciné dans l’histoire des cirques et des foires. Cette attraction foraine, connue sous le nom de « Mur de la Mort », permet à des motards de rouler sur les parois intérieures d’une structure cylindrique en bois, défiant ainsi la gravité grâce à la force centrifuge.

La construction artisanale du mur, réalisée par Kristofe Werdyn, ajoute une dimension unique au spectacle, tout en intégrant l’héritage gitan et tzigane qui caractérise cette performance. La présence de Loreley, la fille de Kristofe, renforce l’aspect familial et la transmission d’un savoir-faire précieux. .

Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

English : Fête des pressions Wall of death gypsy

German : Fête des pressions Wall of death gypsy

Italiano :

Espanol : Fête des pressions Wall of death gypsy

L’événement Fête des pressions Wall of death gypsy Orthez a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Coeur de Béarn