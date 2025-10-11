Fête des producteurs et du goût Compiègne
Fête des producteurs et du goût Compiègne samedi 11 octobre 2025.
Fête des producteurs et du goût
Place de l’Hôtel de Ville Compiègne Oise
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Avis aux gourmands et curieux ! Venez à la rencontre de nombreux producteurs venus de tous horizons pour une journée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de l’authenticité.
Au programme
Dégustations, découvertes et vente directe de produits artisanaux et savoureux.
Une belle occasion de
– Soutenir les producteurs passionnés
– Remplir vos paniers de bons produits
– (Re)découvrir la richesse de notre terroir
Ambiance conviviale toute la journée au cœur de Compiègne !
Entrée libre Ouvert à tous
Place de l’Hôtel de Ville Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
English :
Calling all gourmets and the curious! Come and meet a host of producers from all over the world for a day of gourmet delights, sharing and authenticity.
On the program:
Tastings, discoveries and direct sales of tasty artisanal products.
A great opportunity to
– Support passionate producers
– Fill your baskets with good produce
– (Re)discover the richness of our terroir
A friendly atmosphere all day long in the heart of Compiègne!
Free admission ? Open to all
German :
Achtung, Feinschmecker und Neugierige! Treffen Sie zahlreiche Produzenten aus aller Welt an einem Tag, der ganz im Zeichen des Genusses, des Teilens und der Authentizität steht.
Auf dem Programm stehen:
Verkostungen, Entdeckungen und Direktverkauf von handwerklichen und schmackhaften Produkten.
Eine gute Gelegenheit, um
– Leidenschaftliche Erzeuger zu unterstützen
– Ihre Körbe mit guten Produkten zu füllen
– den Reichtum unserer Region (wieder)entdecken
Gesellige Atmosphäre den ganzen Tag im Herzen von Compiègne!
Eintritt frei ? Für alle offen
Italiano :
Appello a tutti i buongustai e ai curiosi! Venite a conoscere una vasta gamma di produttori provenienti da tutto il mondo per una giornata all’insegna delle delizie gastronomiche, della condivisione e dell’autenticità.
In programma:
Degustazioni, scoperte e vendita diretta di gustosi prodotti artigianali.
Una grande opportunità per:
– Sostenere produttori appassionati
– Riempire i vostri cestini di buoni prodotti
– (Ri)scoprire la ricchezza del nostro territorio
Un’atmosfera amichevole per tutto il giorno nel cuore di Compiègne!
Ingresso libero? Aperto a tutti
Espanol :
¡Llamamiento a todos los gourmets y curiosos! Venga a conocer a un amplio abanico de productores de todo el mundo en una jornada de delicias gourmet, intercambio y autenticidad.
En el programa:
Degustaciones, descubrimientos y venta directa de sabrosos productos artesanales.
Una gran oportunidad para
– Apoyar a productores apasionados
– Llenar sus cestas de buenos productos
– (Re)descubrir la riqueza de nuestro terruño
Un ambiente agradable durante todo el día en el corazón de Compiègne
Entrada gratuita Abierto a todos
