Informations pratiques

Damigny

Fête des produits cidricoles

21 rue de bellevue Damigny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La nouvelle association Du Verger à la Cave organisera sa toute première fête de l’artisanat et des produits cidricoles à Damigny, le samedi 3 octobre 2026.

Avis aux amateurs de terroir une fête dédiée à l’artisanat et aux produits cidricoles verra le jour à Damigny, près d’Alençon, samedi 3 octobre 2026.

Le but de cette grande journée festive est de faire découvrir au public toutes les étapes de fabrication du cidre et du poiré, mais aussi de mettre en lumière des arbres fruitiers oubliés comme les cormiers.

L’essentiel du projet consiste à réaliser des activités liées à la fabrication du cidre, par le biais d’ateliers de démonstration participatifs. .

21 rue de bellevue Damigny 61250 Orne Normandie +33 6 81 12 84 76

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English : Fête des produits cidricoles

L’événement Fête des produits cidricoles Damigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON