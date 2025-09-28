Fête des prunes Présentevillers

Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle fête des Prunes dans les rues du village de Présentvillers.

Comme tous les ans, vente de fruits frais et tartes aux prunes. Animation musicale par le groupe « Rock Players », démonstration de danses diverses avec Cristal’Dance Expositions diverses, jeux, manège pour enfants permettront à chacun de trouver un sujet lui convenant dans une ambiance conviviale…buvette et restauration sur place assurée par nos cuisiniers. .

Présentevillers 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 35 81 gerard.baehr@orange.fr

