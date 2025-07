FÊTE DES PUPILLES SAPEURS POMPIERS Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DES PUPILLES SAPEURS POMPIERS Saint-Étienne-Vallée-Française samedi 6 septembre 2025.

FÊTE DES PUPILLES SAPEURS POMPIERS

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Nombreuses activités concours de pétanques, animations enfants, repas, soirée et feu d’artifice ! infos et réservation au 06 63 92 98 43. Réservation possible dans les commerces de St Etienne Vallée Française.

Fête des Pupilles Sapeurs Pompiers, ce samedi 6 septembre à la salle Polyvalente de Saint Etienne Vallée Française.

Programme

11h Ouverture défilé motorisé

11h30 Ouverture officielle de la fête

12h Apéritif animé par Show Bises

Repas Moules frites, fromage, tarte, café (18€, -12 ans 12€)

14h30 Concours de pétanque en doublette (200€ + mises, inscription 10€/équipe)

Diverses activités structures gonflables, balade en âne, tir à l’arc, boxe, pêche, …

18h Apéritif animé par La Peña « Les Aux-Temps-Tics »

Repas Entrée, paëlla, fromage, moelleux châtaigne, café 20€ (-12 ans 15€)

22h Tirage TOMBOLA, Soirée animée par Show Bises

23h Feux d’artifice

Réservation repas aux commerces de St Etienne Vallée Française ou au 06 63 92 98 43 (Fabrice) ou 06 50 99 04 88 (Marc)

Petite restauration et buvette toute la journée. .

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 50 99 04 88

English :

Numerous activities: pétanque competition, children’s entertainment, meal, party and fireworks! Information and booking on 06 63 92 98 43. Reservations can be made in St Etienne Vallée Française shops.

German :

Zahlreiche Aktivitäten: Boule-Wettbewerb, Kinderanimation, Essen, Abendveranstaltung und Feuerwerk! Infos und Reservierung unter 06 63 92 98 43. Reservierungen sind in den Geschäften von St Etienne Vallée Française möglich.

Italiano :

Numerose attività: gara di pétanque, animazione per bambini, cena, festa e fuochi d’artificio! Informazioni e prenotazioni al numero 06 63 92 98 43. Le prenotazioni possono essere effettuate nei negozi di St Etienne Vallée Française.

Espanol :

Numerosas actividades: competición de petanca, animación infantil, comida, fiesta y fuegos artificiales. Información y reservas en el 06 63 92 98 43. Se pueden hacer reservas en las tiendas de St Etienne Vallée Française.

