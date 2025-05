Fête des Quartiers Morier- Rabière Vallée Violette – Joué-lès-Tours, 24 mai 2025 15:00, Joué-lès-Tours.

Indre-et-Loire

Fête des Quartiers Morier- Rabière Vallée Violette Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-24 15:00:00

L’association intergénérationnelle de la Rabière organise la Fête des Quartiers Morier-Rabière-Vallée Violette. Au programme sports, musique, animations et spectacles. Restauration sur place

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 80 16 43 tabledequartierrabiere@gmail.com

English :

The Rabière Intergenerational Association organizes the Morier-Rabière-Vallée Violette Neighborhood Festival. On the program: sports, music, entertainment and shows. Catering on site

German :

Der generationsübergreifende Verein von La Rabière organisiert das Fest der Viertel Morier-Rabière-Vallée Violette. Auf dem Programm stehen Sport, Musik, Animationen und Aufführungen. Verpflegung vor Ort

Italiano :

L’associazione intergenerazionale Rabière organizza la festa di quartiere Morier-Rabière-Vallée Violette. In programma: sport, musica, animazione e spettacoli. Ristorazione in loco

Espanol :

La asociación intergeneracional Rabière organiza la fiesta del barrio Morier-Rabière-Vallée Violette. En el programa: deportes, música, animaciones y espectáculos. Restauración in situ

