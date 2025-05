Fête des quartiers Nord-Est – Le Mans, 24 mai 2025 14:00, Le Mans.

Sarthe

Fête des quartiers Nord-Est 211 Rue des Maillets Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Les espaces de vie sociale de la MJC J.-Prévert, organisent la fête des quartiers Nord-Est de la ville du Mans le 24 mai 2025, de 14 h à 18 h, à la maison de quartier G. Moustaki Le Mans.

La fête des quartiers Nord-Est est un événement festif et fédérateur organisé en association avec plusieurs partenaires (Awen et Lezar’handie 72, la Salsita, Salsa tropicale, Le Mans école Coréenne, les Maillets gym volontaire, gym volontaire Verdigné, la Bouquinerie, ludothèque Planet’Jeux, l’association Jardin du vivant, le conseil de quartier Nord-Est, la ville du Mans). Entre 14 h et 18 h, petits et grands sont invités à venir partager un moment convivial, dans la joie et la bonne humeur.

Au programme animations artistiques et manuelles, atelier maquillage, fresque de mains colorée, jeux de société, jeux en bois ainsi qu’une scène ouverte (k-pop, flashmob, chorale, musique, lecture, danse)

Retrouvez le détail du programme sur www.mjcprevert.com .

211 Rue des Maillets

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The MJC J.-Prévert’s « espaces de vie sociale » (social life spaces) are organizing the « Fête des quartiers Nord-Est de la ville du Mans » (Le Mans North-East Neighborhood Festival) on May 24, 2025, from 2 pm to 6 pm, at the Maison de quartier G. Moustaki? Le Mans.

German :

Die Räume des sozialen Lebens der MJC J.-Prévert, organisieren das Fest der nordöstlichen Viertel der Stadt Le Mans am 24. Mai 2025, von 14 bis 18 Uhr, im Stadtteilhaus G. Moustaki? Le Mans.

Italiano :

Gli spazi di vita sociale del MJC J.-Prévert organizzano un festival per i quartieri nord-orientali di Le Mans il 24 maggio 2025, dalle 14.00 alle 18.00, presso la Maison de quartier G. Moustaki? Le Mans.

Espanol :

Los espacios de vida social del MJC J.-Prévert organizan una fiesta de los barrios del noreste de Le Mans el 24 de mayo de 2025, de 14:00 a 18:00 horas, en la Maison de quartier G. Moustaki ? Le Mans.

L’événement Fête des quartiers Nord-Est Le Mans a été mis à jour le 2025-05-07 par CDT72