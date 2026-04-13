Hindisheim

Fête des récoltes d’antan

Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

samedi soir: bal sous chapiteau dimanche démonstration dès 10h et 15h grand cortège

Hindisheim remonte le temps pour fêter les récoltes d’antan !

Samedi et dimanche, le Cercle Saint-Étienne vous ouvre les portes d’un week-end haut en couleurs, placé sous le signe de la tradition et de la convivialité.

Pendant deux jours, le village vivra au rythme d’autrefois

Samedi soirée festive avec tartes flambées à la pâte fraîche maison et grand bal gratuit animé par l’orchestre FM Light.

Dimanche Artisans à l’œuvre, expositions et scènes vivantes retraçant les gestes et savoir-faire d’antan. Repas de terroir à midi pot-au-feu fumant, bouchées à la reine gourmandes, tourte savoureuse, jambon braisé… un véritable voyage culinaire. Cortège traditionnel le dimanche à 15h, pour le plaisir des yeux et des appareils photo.

Venez flâner, savourer, danser et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. La Fête des Récoltes d’Antan, c’est l’âme d’un village, la richesse d’un terroir et la joie de se retrouver. .

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 58 99 03 manifestation@cse-hindisheim.info

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English :

saturday evening: dance under the big top Sunday: demonstration from 10 am and 3 pm grand procession

L’événement Fête des récoltes d’antan Hindisheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Grand Ried