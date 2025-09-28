Fête des Récoltes et concours de citrouilles Le bourg Gien-sur-Cure
Fête des récoltes et concours de citrouilles Les récoltes d’automne se savourent et se partagent ! Fruits, légumes, miel, confitures et artisanat local seront à l’honneur lors de la Fête des Récoltes. Le temps fort de la journée le grand concours de la plus grosse citrouille. Apportez votre plus beau spécimen et visez le titre de champion de l’année ! Au programme marché de producteurs, animations, buvette et petite restauration dans une ambiance festive et familiale. Dépôt des citrouilles avant 10h, remise des prix à 14h30 .
Le bourg Le Bourg Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 99 05 86 giensurcuresanime@gmail.com
