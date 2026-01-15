Fête des rois salle Cyrano de Bergerac Bergerac

Fête des rois

salle Cyrano de Bergerac 4 Rue du Bois Sacré Bergerac Dordogne

Les abeilles Bergeracoise seraient heureuses de vous accueillir à leur soirée amicale pour fêter les Rois, partager la galette et déguster le Monbazillac. .

salle Cyrano de Bergerac 4 Rue du Bois Sacré Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 78 46 10 abeilles-bergeracoise@orange.fr

English : Fête des rois

