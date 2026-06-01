Fête des roses dans le parc de roses, egapark Erfurt, Erfurt

Fête des roses dans le parc de roses Dimanche 7 juin, 11h00 egapark Erfurt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La rose est considérée comme la reine des fleurs. En son honneur, l’egapark célèbre la fête du jardin des roses. Variétés de la RDA, Roses parfumées, Des roses qui plaisent aux abeilles, variétés pour le semi-ombre et un Jardin méditerranéen de roses forment le décor pour un dimanche rose au egapark.

Au milieu de 4 000 roses, découvrez un programme varié pour s’émerveiller, apprendre et participer. Des ateliers, des visites guidées, du travail créatif et de la musique font rayonner le jardin des roses rénové dans le cadre du BUGA Erfurt 2021.

egapark Erfurt Gothaerstr 38, 99094 Erfurt Erfurt 99094 Brühlervorstadt Thüringen https://www.egapark-erfurt.de Mémorial du jardin en Allemagne dans les années 1960. Site de célèbres expositions internationales d’horticulture (iga) en RDA et, en 2021, la Bundesgartenschau (BUGA) a eu lieu.

Au lieu de lunettes roses, le regard se tourne vers des tons rose-rouge : au milieu de 4 000 roses, découvrez un programme varié pour s’émerveiller, observer, écouter, apprendre et participer.

© egapark Erfurt